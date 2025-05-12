قيادي بحماس: أجرينا مفاوضات مباشرة مع أميركا لإيقاف الإبادة بغزة

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الوكيل الإخباري- افاد القيادي في حماس محمود مرداوي " أجرينا مفاوضات مباشرة مع الجهات الأميركية لإيقاف جريمة الإبادة التي يمارسها نتنياهو".

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وبين ان المفاوضات مع واشنطن خلصت إلى نتيجة إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر.