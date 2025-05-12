قيادي بحماس: أجرينا مفاوضات مباشرة مع أميركا لإيقاف الإبادة بغزة

وبين ان المفاوضات مع واشنطن خلصت إلى نتيجة إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر.
وتابع "الإفراج عن ألكسندر بادرة حسن نية وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية".
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