قيادي بحماس: منفتحون على التفاوض ولن نتنازل عن ثوابتنا

وأضاف الهندي أن حماس تتواصل مع مصر ودول عربية أخرى على أساس الثوابت التي حددتها الحركة.
وتابع أن حركة حماس لن تتنازل عن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره وعودة النازحين لديارهم.
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