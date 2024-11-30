 
السبت 2024-11-30 10:33 م
 

قيادي بحماس: منفتحون على التفاوض ولن نتنازل عن ثوابتنا

حماس
حماس
السبت، 30-11-2024 08:36 م
الوكيل الإخباري-   نقلت قناة الأقصى الفضائية عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي قوله إن الحركة منفتحة على الحوار والتفاوض لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأضاف الهندي أن حماس تتواصل مع مصر ودول عربية أخرى على أساس الثوابت التي حددتها الحركة.

وتابع أن حركة حماس لن تتنازل عن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره وعودة النازحين لديارهم.
 
gnews

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