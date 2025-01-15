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قيادي بكتيبة جنين: الاحتلال استهدف عددا من الأطفال بالمخيم

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال قيادي في كتيبة جنين للجزيرة إن الاحتلال استهدف عددا من الشبان والمدنيين والأطفال في المخيم.اضافة اعلان


وأضاف القيادي أن الاحتلال يحاربنا كمقاومين والسلطة الفلسطينية تلاحقنا كخارجين عن القانون، مطالبا السلطة بالانسحاب فورا من محيط المخيم وأن تخلي بينهم وبين الاحتلال.

من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن أحد أهداف القصف الإسرائيلي مسؤول كبير بالفصائل المسلحة في جنين.
 
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