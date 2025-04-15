قيادي في حماس: الرد خلال 48 ساعة على مقترح وقف إطلاق النار الجديد

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الوكيل الإخباري- توقع قيادي في حماس أن تسلم الحركة للوسطاء في مصر وقطر، ردها خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على المقترح الجديد حول وقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "على الأغلب سوف ترسل حماس الرد للوسطاء خلال ال48 ساعة القادمة" موضحا أن "مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية لاتزال مستمرة ضمن الأطر القيادية للحركة، ومشاورات مع فصائل المقاومة لبلورة موقف موحد".



وقال عضو المكتب السياسي في حماس سهيل الهندي في تصريح صحفي إن الحركة سوف ترد على المقترح "فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية وبعد انتهاء المشاورات مع قادة فصائل المقاومة".



وأضاف أن "العودة للاتفاق الموقع (في 17 كانون الثاني/يناير) واستكمال تنفيذ البروتوكول الإنساني هو المدخل الحقيقي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، وليس التصعيد العسكري".



وشدد على "أن محددات المقاومة ثابتة وتتمثل بالوقف التام لحرب الإبادة والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تتضمن هذه المحددات مصيرها الفشل".



وأكد الهندي أن "سلاح المقاومة غير قابل للنقاش، وأننا متمسكون بحق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة حتى التحرير والعودة".