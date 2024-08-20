قيادي في حماس: هكذا نتواصل مع السنوار وهذا موقفه من المفاوضات

وقال حمدان في مقابلة مع رويترز نشرت فجر اليوم الاثنين إن هذا الاقتراح يثير التباسات كثيرة لأنه "ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس"، مشددا على أن "حماس أكدت بالفعل للوسطاء أنها لا تحتاج "إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه ونحتاج إلى تطبيقه ويستند إلى مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا".
وأشار حمدان إلى أن زعيم حماس الجديد يحيى السنوار "كان مواكبا لعملية التفاوض الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وكان مباركا لها وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها"، لافتا إلى أن "التواصل مع السنوار له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطاله العدو، لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف".
وكان حمدان قال للجزيرة مساء أمس الاثنين إن الحديث عن مقترح محدث للتوصل إلى اتفاق، يعني إخفاق واشنطن في إلزام نتنياهو بمقترح بايدن الذي وافقت عليه حماس، وجدد تشبث الحركة بمطالبها الخمسة التي نصت عليها مبادرة بايدن بشأن وقف إطلاق النار.
وتساءل حمدان عن جدوى الطلب من حماس تقديم مقاربات جديدة في وقت يرفض فيه الجانب الإسرائيلي الالتزام بالمبادرة الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعارض التوصل لصفقة تبادل
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل
-
صحة غزة: لا نزال ننتظر وصول لقاحات مكافحة شلل الأطفال
-
جيش الاحتلال والشاباك: انتشال 6 جثث لمحتجزين إسرائيليين من غزة
-
بلدية كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ
-
قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الجوز بالقدس المحتلة
-
حماس: نتنياهو يعطل الاتفاق
-
إعلام إسرائيلي: هاليفي سيستقيل فور التوصل لاتفاق التبادل