قيود إسرائيلية مشددة في مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال رمضان

الوكيل الإخباري- يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المسجد الأقصى المبارك بسلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعكس نواياه المبيتة لتغيير الوضع القائم فيه، وفقا للمستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي.

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