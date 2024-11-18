كاتب إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا في غزة

وقال الكاتب أوفري إيلاني في مقاله، إنه "في إطار الحرب ترتكب جريمة في غزة".
وأضاف: "إسرائيل تتعمد محو مدينة كبيرة عمرها آلاف السنين (مدينة غزة)، وتنفذ عمليات قتل على نطاق هائل، وتحاول طرد سكان منطقة بأكملها".
واستشهد الكاتب بتعليقات لمدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، التي دعا فيها إلى تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.
واعتبر أنه "من هذه الملاحظات يمكننا أن نستنتج أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها للتسبب في كارثة إنسانية، في حين تحرص على التهرب من التدابير الجادة التي تتخذ ضدها".
سكاي نيوز
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