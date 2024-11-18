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كاتب إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا في غزة

فلسطينيون يحدقون بالدمار الذي أعقب غارة إسرائيلية على جباليا
فلسطينيون يحدقون بالدمار الذي أعقب غارة إسرائيلية على جباليا
الإثنين، 18-11-2024 03:37 م
الوكيل الإخباري-  اعترف كاتب إسرائيلي بأن جيش بلاده يرتكب "جرائم حرب" و"تطهيرا عرقيا" في حربه على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، وذلك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" مؤخرا.اضافة اعلان


وقال الكاتب أوفري إيلاني في مقاله، إنه "في إطار الحرب ترتكب جريمة في غزة".

وأضاف: "إسرائيل تتعمد محو مدينة كبيرة عمرها آلاف السنين (مدينة غزة)، وتنفذ عمليات قتل على نطاق هائل، وتحاول طرد سكان منطقة بأكملها".

واستشهد الكاتب بتعليقات لمدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، التي دعا فيها إلى تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.

واعتبر أنه "من هذه الملاحظات يمكننا أن نستنتج أن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها للتسبب في كارثة إنسانية، في حين تحرص على التهرب من التدابير الجادة التي تتخذ ضدها".

سكاي نيوز
 
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