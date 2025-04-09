كاتس: الجيش الإسرائيلي استولى على "مساحات واسعة" في غزة

10:02 م

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن الجيش يستولي على "مساحات واسعة" من قطاع غزة، ويضيفها إلى مناطق عازلة أُخليت من سكانها. اضافة اعلان





وقال كاتس خلال زيارة لمحور "موراغ" الذي أقامته قوات الاحتلال مؤخرا لفصل مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة "يتم الاستيلاء على مساحات واسعة ودمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية، ما يقلل من مساحة غزة ويعزلها بشكل أكبر".



وأضاف كاتس أن سكان غزة "يخلون مناطق القتال".



وقال "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب"، متوعّدا بـ"مزيد من القتال العنيف في كل أنحاء قطاع غزة طالما لم يتم تحرير المحتجزين وإلحاق الهزيمة بحماس".