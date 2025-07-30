الأربعاء 2025-07-30 08:29 م
 

كاتس: حماس ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تطلق سراح الرهائن قريبًا

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الأربعاء، 30-07-2025 07:47 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية ويكثف الضغط على الحركة.اضافة اعلان


وأضاف كاتس في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "عدم إعلان حماس عن نيتها إطلاق سراح الرهائن في وقت قريب سيجعلها تدفع ثمناً باهظاً جداً"، في إشارة إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية ضد مواقع الحركة داخل غزة.

وفي سياق متصل، انتقد كاتس التصريحات الدولية الأخيرة، مشيراً إلى أن "إعلانات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرِه من الزعماء تمنح حماس دفعة قوية وتعزز موقفها التفاوضي"، داعياً المجتمع الدولي إلى توخي الحذر في مواقفه المعلنة.
 
 
gnews

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