كاتس: حماس ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تطلق سراح الرهائن قريبًا

وأضاف كاتس في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "عدم إعلان حماس عن نيتها إطلاق سراح الرهائن في وقت قريب سيجعلها تدفع ثمناً باهظاً جداً"، في إشارة إلى تصعيد محتمل في العمليات العسكرية ضد مواقع الحركة داخل غزة.
وفي سياق متصل، انتقد كاتس التصريحات الدولية الأخيرة، مشيراً إلى أن "إعلانات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرِه من الزعماء تمنح حماس دفعة قوية وتعزز موقفها التفاوضي"، داعياً المجتمع الدولي إلى توخي الحذر في مواقفه المعلنة.
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