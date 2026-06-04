كارثة بيئية في قطاع غزة.. 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بسبب القصف الإسرائيلي

أفاد جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة، اليوم الخميس، بأن الانبعاثات الكربونية نتيجة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 33.2 مليون طن مشيرا إلى أنه رقم ضخم ويعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول.
وقال جهاز الإحصاء ، في بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف اليوم الخميس، إن هذه الانبعاثات تعادل ما ما ينتجه نحو 7.6 مليون سيارة تسير بالبنزين في عام كامل، وما تستطيع غابات مساحتها 133 الف كيلومتر مربع امتصاصه من ثاني أكسيد الكريون خلال عام واحد.
وأشار إلى أن هذه الكلفة الكارثية تتوزع بين العمليات العسكرية المباشرة التي تسببت في انبعاث نحو 1.9 مليون طن وبين الكلفة الكربونية ما قبل "العدوان" وما بعده، والمرتبطة بإزالة الركام وإعادة إعمار المنشآت والمنازل المدمرة.
ولفت إلى أن تدمير شبكات المياه في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المياه، وبخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة الصهاريج حيث ارتفع سعر المتر المكعب من المياه إلى نحو 211 شيكلا عام 2025 مقارنة بـ 30 شيكلا عام 2023، ما يعكس تفاقم الأزمة المائية والعبء الاقتصادي على السكان.
وأوضح أن قطاع غزة يشهد انهياراً شبه كامل في منظومة الصرف الصحي نتيجة تضرر أكثر من 90% من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير واسع للشبكات و47 محطة ضخ، ومع استمرار انقطاع الكهرباء والوقود توقفت الخدمات بالكامل، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع وارتفاع المخاطر البيئية والصحية وانتشار الأمراض.
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