كاليفورنيا: ضغط شعبي لرفض بيع أسلحة لإسرائيل

وطالب النشطاء أعضاء مجلس الشيوخ بدعم مشترك لمشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي لمنع بيع أسلحة إلى إسرائيل.
ويرى النشطاء في عريضتهم أن استمرار توفير الأسلحة لإسرائيل يعد انتهاكا للقانونين الأمريكي والدولي، وهو ليس ما يريده غالبية الشعب الأميركي.
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