كاليفورنيا: ضغط شعبي لرفض بيع أسلحة لإسرائيل

الوكيل الإخباري- يواصل النشطاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التوقيع على عريضة إلكترونية تطالب أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية، برفض قرارات الإدارة الأمريكية لبيع أسلحة لدولة الاحتلال بـ 20 مليار دولار، للضغط عليها لوقف الحرب في قطاع غزة.



وطالب النشطاء أعضاء مجلس الشيوخ بدعم مشترك لمشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي لمنع بيع أسلحة إلى إسرائيل.



ويرى النشطاء في عريضتهم أن استمرار توفير الأسلحة لإسرائيل يعد انتهاكا للقانونين الأمريكي والدولي، وهو ليس ما يريده غالبية الشعب الأميركي.



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