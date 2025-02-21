كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

ووصف الجيش الإسرائيلي الأمر بأنه "انتهاك خطير للغاية" من جانب حركة حماس، التي كان من المفترض وفق الاتفاق أن تعيد الاسرى الأربعة القتلى.
وأضاف البيان: "نطالب حماس بإعادة شيري إلى منزلها مع جميع رهائننا"
-
أخبار متعلقة
-
هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات
-
نتنياهو يقتحم مخيم طولكرم.. وحماس: خطوة استعراضية
-
ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطة غزة.. وسأكتفي بالتوصية
-
أنباء عن قمة وشيكة بالبيت الأبيض بشأن غزة
-
القسام تفرج السبت عن 6 إسرائيليين مقابل 602 أسير فلسطيني
-
هيئة البث الإسرائيلية: نتائج مثيرة للاهتمام كشفها تشريح جثة السنوار
-
عاجل إسرائيل تدفع بـ3 كتائب إلى الضفة وتعتقل يهوديًا بسبب تفجير حافلات
-
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 32 على التوالي