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كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري-   افاد  مصدر خاص للجزيرة بان  كتائب القسام سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر

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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعلن أنه تم التعرف على جثتي أرييل وكفير بيباس، بينما لم تكن الجثة الثالثة تعود إلى والدتهما، شيري بيباس.


ووصف الجيش الإسرائيلي الأمر بأنه "انتهاك خطير للغاية" من جانب حركة حماس، التي كان من المفترض وفق الاتفاق أن تعيد الاسرى الأربعة القتلى.


وأضاف البيان: "نطالب حماس بإعادة شيري إلى منزلها مع جميع رهائننا"

 
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