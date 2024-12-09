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"كتائب القسام" تعلن استهدافها لتجمع جنود إسرائيليين وتدميرها 3 دبابات

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 09-12-2024 02:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" وقوة راجلة مكونة من 7 جنود شرق مدينة رفح، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

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وجاء في بيان صادر عن الحركة: "خلال كمين مركب أول أمس الجمعة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع (ميركافا 4) بقذائف (الياسين 105) وقوة راجلة مكونة من 7 جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة (TBG) وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

 

وأضاف البيان: "وفور تقدم قوة النجدة قام المجاهدون باستهداف جرافة (D9) عسكرية بقذيفة (تاندوم) ما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد بحي الجنينة شرق مدينة رفح".

 

 
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