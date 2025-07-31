الأحد 2025-08-03 02:49 م
 

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة ميركفاه شمال جباليا

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 11:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن تدمير دبابة "ميركفاه" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعبوة أرضية شديدة الانفجار، في منطقة القصاصيب شمال مدينة جباليا، وذلك مساء أول أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


وأفادت الكتائب أن مجاهديها رصدوا عقب الاستهداف هبوطاً للطيران المروحي في موقع العملية، لتنفيذ عمليات إخلاء لقتلى وجرحى جنود الاحتلال .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

منة

المرأة والجمال العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

لااتن

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يطلق برنامج "Safwa Future Stars 2025" التدريبي لطلبة الجامعات

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال



 
 





الأكثر مشاهدة