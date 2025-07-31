كتائب القسام تعلن تدمير دبابة ميركفاه شمال جباليا

11:25 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن تدمير دبابة "ميركفاه" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعبوة أرضية شديدة الانفجار، في منطقة القصاصيب شمال مدينة جباليا، وذلك مساء أول أمس الثلاثاء. اضافة اعلان





وأفادت الكتائب أن مجاهديها رصدوا عقب الاستهداف هبوطاً للطيران المروحي في موقع العملية، لتنفيذ عمليات إخلاء لقتلى وجرحى جنود الاحتلال .