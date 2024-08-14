 
الأربعاء 2024-08-14 04:44 م
 


كتائب القسام تنعى الشهيد فايز فواز دراغمة من طوباس

كتائب القسام
كتائب القسام




 

الأربعاء، 14-08-2024 04:00 م
الوكيل الإخباري-   نعت كتائب القسام الشهيد فايز فواز دراغمة الذي ارتقى عقب خوضه اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرته على مدى ساعات قبل أن تقصف منزله بمدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القسام -في بيان- إنها "تطمئن الشعب الفلسطيني بأن المقاومة في طوباس بلغت مرحلة متقدمة من التجذر والثبات والتنظيم".
gnews

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