كتائب القسام تنعى الشهيد فايز فواز دراغمة من طوباس

وقالت القسام -في بيان- إنها "تطمئن الشعب الفلسطيني بأن المقاومة في طوباس بلغت مرحلة متقدمة من التجذر والثبات والتنظيم".
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