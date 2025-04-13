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كتائب القسام: فجرنا منزلا مفخخا بقوة صهيونية شرق رفح

كتائب القسام
كتائب القسام
 
الأحد، 13-04-2025 06:21 م
الوكيل الإخباري-    اعلنت كتائب القسام ، مساء اليوم ، عن تمكن مجاهديها من تفجير منزل مفخخ بقوة صهيونية تسللت لمنطقة أبو الروس شرق رفح وأوقعوهم بين قتيل وجريح اضافة اعلان
 
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