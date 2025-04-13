كتائب القسام: فجرنا منزلا مفخخا بقوة صهيونية شرق رفح

06:21 م

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الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ، مساء اليوم ، عن تمكن مجاهديها من تفجير منزل مفخخ بقوة صهيونية تسللت لمنطقة أبو الروس شرق رفح وأوقعوهم بين قتيل وجريح اضافة اعلان

