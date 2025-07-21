"كتائب المجاهدين" تعلن استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار

وجاء في البيان: "نعلن عن استهداف دبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار من نوع (حميم 2) في محيط مسجد الرضوان، داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة".
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