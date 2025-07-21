الإثنين 2025-07-21 12:58 ص
 

"كتائب المجاهدين" تعلن استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 12:34 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت "كتائب المجاهدين" في بيان لها أمس الأحد، عن استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار.اضافة اعلان


وجاء في البيان: "نعلن عن استهداف دبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار من نوع (حميم 2) في محيط مسجد الرضوان، داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة".
 
 
gnews

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