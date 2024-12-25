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كتيبة جنين تستنكر "التقاسم الوظيفي" بين السلطة والاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 10:28 م

الوكيل الإخباري-   أفادت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ان ما يحدث في مخيم جنين هو تقاسم وظيفي بين السلطة والاحتلال.

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وبين "لا توجد رايات في المخيم غير العلم الفلسطيني ونحن خير من رفعه وصانه".

 
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