كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ

الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين عن إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ بمخيم جنين .



وبينت الكتيبة أنها استدرجت القوة للمنزل عبر كمين محكم وتم التفجير فور دخول القوة إلى المنزل ، فيما لم تتضح نتائج الحدث بشكل كامل حتى الآن .

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ورصدت عدسة الكاميرات لحظة إخلاء جنود القوة الصهيونية بالطائرة لمحاولة إسعاف الإصابات بتفجير المنزل .