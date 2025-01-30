كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ

وبينت الكتيبة أنها استدرجت القوة للمنزل عبر كمين محكم وتم التفجير فور دخول القوة إلى المنزل ، فيما لم تتضح نتائج الحدث بشكل كامل حتى الآن .
ورصدت عدسة الكاميرات لحظة إخلاء جنود القوة الصهيونية بالطائرة لمحاولة إسعاف الإصابات بتفجير المنزل .
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