 
الخميس 2025-01-30 03:45 م
 

كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ

طائرة الاحتلال أثناء نقل الإصابات بحدث جنين الأمني
طائرة الاحتلال أثناء نقل الإصابات بحدث جنين الأمني
الخميس، 30-01-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين عن إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ بمخيم جنين .

وبينت الكتيبة أنها استدرجت القوة للمنزل عبر كمين محكم وتم التفجير فور دخول القوة إلى المنزل ،  فيما لم تتضح نتائج الحدث بشكل كامل حتى الآن .

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ورصدت عدسة الكاميرات لحظة إخلاء جنود القوة الصهيونية بالطائرة لمحاولة إسعاف الإصابات بتفجير المنزل .

وكالات


 
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فلسطين كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ



 




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