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كتيبة جنين: هاجمنا قوات للاحتلال بمحيط منزل برقين المحاصر

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-   قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن "مقاتلينا أمطروا قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قرية برقين بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة".اضافة اعلان


في الأثناء، أكدت قناة الأقصى الفضائية أن الاحتلال قصف المنزل المحاصر بصاروخٍ محمول على الكتف للمرة التاسعة على التوالي.

وأضافت القناة أن جرافة لجيش الاحتلال شرعت بهدم أجزاء من المنزل المحاصر، وعلى الفور رد المقاومين وأطلقوا النار عليها.
 
gnews

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