 
السبت 2025-01-18 09:01 ص
 

كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

عناصر السلطة الفلسطينية
عناصر السلطة الفلسطينية
السبت، 18-01-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   توصلت كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية مساء يوم أمس الجمعة إلى اتفاق ينهي حصار مخيم جنين والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة سلاح المقاومة.اضافة اعلان


وأكدت كتيبة جنين في تصريح لها، التوصل لتفاهم مع السلطة الفلسطينية، بعد استجابتها لمطالبة الكتيبة، مشيرة إلى عقد جلسة مطولة مع رجال الإصلاح والأمن نوقش خلالها سبل حل الإشكال، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضافت الكتيبة في بيانها: "علمنا منهم أن هنالك موافقة على مطالب الكتيبة من السلطة وتفاهمنا معهم على جزئية دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم منذ هذه الليلة، وصباح الغد ستتواجد لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة في ساحة المخيم من أجل استكمال بقية الترتيبات".

وأكدت أنه إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه "فنحن من طرفنا ملتزمون بكل ما تعهدنا به في حال كان هنالك التزام من قبل أجهزة أمن السلطة والله ولي التوفيق".

وأشار المركز إلى أن قوة من الشرطة والدفاع المدني وصلت إلى ساحة مخيم جنين، في حين تجمع عشرات الفلسطينيين، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة.

ووفقا للمركز، فإن التفاهم "يتضمن توقف السلطة عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق المعتقلين، إلى جانب وقف مظاهرة العسكرة والسماح للأجهزة الشرطية بالعمل في المخيم، وإعادة إعمار المنازل التي أحرقتها ودمرتها أجهزة السلطة خلال الحصار الذي استمر 44 يوما".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ه8

فن ومشاهير اتشرف بعلاقتي مع ماهر الأسد.. نجم 'باب الحارة' السوري يثير الجدل بتصريحاته

موظفو أونروا خلال نشاطهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطين أونروا تؤكد عزمها مواصلة عملها بغزة رغم الحظر الإسرائيلي

ت

عربي ودولي نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل

عناصر السلطة الفلسطينية

فلسطين كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

ا

عربي ودولي بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

تعبيرية

منوعات بهذه الحالة.. سخان المياه وغلاية المياه يزيدان استهلاك الكهرباء

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني

أخبار محلية المومني: كثافة العمل الميداني وقرارات الحكومة وراء ارتفاع الرضا الشعبي



 




الأكثر مشاهدة