 
الثلاثاء 2024-09-03 02:55 م
 

 

كتيبة طولكرم تخوض معارك ضارية مع جنود الاحتلال

كتيبة طولكرم
كتيبة طولكرم
الثلاثاء، 03-09-2024 12:53 م
الوكيل الإخباري-   قالت كتيبة طولكرم بسرايا القدس إن مقاتليها في كفردان يخوضون معارك ضارية مع العدو الإسرائيلي ويمطرونه بالرصاص والعبوات الناسفة.اضافة اعلان


وأضافت أنها فجرت عبوة ناسفة في تجمع للآليات العسكرية بالمخيم وحققت إصابات مؤكدة.
 
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