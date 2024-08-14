 
الأربعاء 2024-08-14 06:43 م
 


كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

اشتعال حريق بمنطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة
اشتعال حريق بمنطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة




 

الأربعاء، 14-08-2024 05:22 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة ١٢ العبرية إن بلدية كريات شمونة طلبت من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ والأماكن الآمنة.

وأكدت القناة وقوع إصابات مباشرة وسط كريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية وفاة ضابط دهسا خلال الواجب الرسمي في غمان

الامن العام

أخبار محلية وفاة بمشاجرة في اربد

كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

أخبار الشركات كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين قرارات وإجراءات إسرائيلية تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية

اشتعال حريق بمنطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة

فلسطين كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

طائرة حربية

فلسطين الاحتلال يعترف بتحطم طائرة حربية في البحر

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية 1.7 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في نصف عام

البنك المركزي

أخبار محلية تنويه هام من البنك المركزي الى جميع المواطنين





 


 



الأكثر مشاهدة