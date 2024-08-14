كريات شمونة تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

05:22 م

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الوكيل الإخباري- قالت القناة ١٢ العبرية إن بلدية كريات شمونة طلبت من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ والأماكن الآمنة.



وأكدت القناة وقوع إصابات مباشرة وسط كريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.