كسوة الأمل في غزة .. بين نُبل المبادرة وحدود التأثير

الوكيل الإخباري- في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها قطاع غزة، تبرز مبادرة «كسوة الأمل» كإحدى الصور المضيئة في مشهد يزداد قتامة يومًا بعد يوم. فالقافلة التي تحمل مئات الأطنان من ملابس الأطفال ليست مجرد دعم مادي عابر، بل رسالة إنسانية تعبّر عن تضامن حقيقي مع فئة تُعد الأكثر هشاشة في الأزمات، وهي فئة الأطفال الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ظروف تفوق قدرتهم على الاحتمال.





تعكس هذه المبادرة التزامًا واضحًا من الإمارات العربية المتحدة بنهج إنساني مستمر، يقوم على تقديم الدعم للفئات المتضررة في مناطق النزاع. كما يبرز دور الهلال الأحمر الإماراتي كشريك أساسي في تنفيذ هذه الجهود، من خلال العمل المنظم والسريع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. هذه الجهود، بلا شك، تسهم في تخفيف جزء من المعاناة اليومية، وتمنح الأسر بعض القدرة على مواجهة الظروف الصعبة.



ومع ذلك، فإن أهمية هذه المبادرات لا يجب أن تحجب حقيقة أساسية، وهي أن المساعدات الإنسانية—مهما بلغت—تبقى حلًا مؤقتًا لأزمة ممتدة. فالملابس التي تصل اليوم قد توفر الدفء للأطفال، لكنها لا تعالج جذور الأزمة، ولا تضع حدًا لمعاناة تتجدد مع كل يوم. إن الاعتماد المستمر على القوافل الإغاثية يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا، حيث تتحول الحلول المؤقتة إلى نمط دائم في التعامل مع الأزمات.



تطرح هذه المبادرة تساؤلًا مهمًا حول دور المجتمع الدولي في مثل هذه الحالات: هل يكفي تقديم الدعم الإنساني، أم أن المطلوب يتجاوز ذلك إلى البحث عن حلول شاملة ومستدامة؟ فالأزمات الإنسانية لا تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة عوامل سياسية واقتصادية متشابكة، لا يمكن تجاوزها عبر المساعدات فقط.



ورغم هذه التساؤلات، تبقى «كسوة الأمل» خطوة مهمة تحمل في طياتها بعدًا إنسانيًا عميقًا. فهي تذكر العالم بأن التضامن لا يزال ممكنًا، وأن هناك من يسعى لتخفيف المعاناة مهما كانت التحديات. لكنها في الوقت ذاته تضع الجميع أمام مسؤولية أكبر، تتمثل في العمل على إنهاء جذور الأزمة، بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها.



في النهاية، لا يحتاج أطفال غزة إلى كسوة فقط، بل إلى مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، مستقبل يضمن لهم حقهم في الحياة الكريمة بعيدًا عن دوامة الأزمات المستمرة.



بقلم الدكتور : صلاح العبادي





