كشف تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في غزة

الوكيل الإخباري- كشف موقع "واينت" العبري عن بعض تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في قطاع غزة.

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وأفاد الموقع بأن الجيش الإسرائيلي على وشك توسيع نطاق القتال في غزة ربما الأسبوع المقبل.