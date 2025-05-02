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كشف تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في غزة

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أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري- كشف موقع "واينت" العبري عن بعض تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في قطاع غزة.

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وأفاد الموقع بأن الجيش الإسرائيلي على وشك توسيع نطاق القتال في غزة ربما الأسبوع المقبل.


وقال "واينت" أنه في الأيام الأخيرة، أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم بضرورة الاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، على أن تقسم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى قسمين: كتائب ستكون جزءا هجوميا من المهام في قلب قطاع غزة، بالإضافة إلى ألوية ستحل محل الألوية النظامية التي ستنزل إلى قطاع غزة لتكون رأس حربة العملية الجديدة.

 

 

 

 
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