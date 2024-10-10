 
الخميس 2024-10-10 03:52 م
 

كمين مركب للقسام يفتك برتل عسكري مكون من 12 آلية صهيونية

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 10-10-2024 02:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن وقوع رتل عسكري صهيوني مكون من 12 آلية ومركبة في كمين مركب شرق معسكر جباليا .اضافة اعلان


وفي التفاصيل فإن عناصر القسام استهدفوا سرية مشاة ميكانيكي تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا، وفور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" .

وبعد هذه التفجيرات تقدم مجاهدو القسام صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة ، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح .

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية المعابر الفلسطينية: اغلاق معبر الكرامة كلياً بالإتجاهين الجمعة والسبت

تعبيرية

طب وصحة ما تأثير القهوة على نمو الجنين؟

صورة من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع نظيرته الفلسطينية أوجه التعاون المشترك بين البلدين

جنود من جيش الاحتلال

عربي ودولي جيش الاحتلال يمر بساعات قاسية في غزة وجنوب لبنان .. تفاصيل

تعبيرية

طب وصحة محبو الحلويات معرضون أكثر للاكتئاب

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية استمرار تمديد فترة القبول في كليات الجامعة للفصل الدراسي الاول 2024-2025

أرشيفية لآثار قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

فلسطين جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح

تعبيرية

طب وصحة لمرضى الضغط.. احذروا هذه الوضعية عند قياس ضغط الدم !



 


الأكثر مشاهدة