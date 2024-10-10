كمين مركب للقسام يفتك برتل عسكري مكون من 12 آلية صهيونية

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن وقوع رتل عسكري صهيوني مكون من 12 آلية ومركبة في كمين مركب شرق معسكر جباليا . اضافة اعلان





وفي التفاصيل فإن عناصر القسام استهدفوا سرية مشاة ميكانيكي تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا، وفور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم" .



وبعد هذه التفجيرات تقدم مجاهدو القسام صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة ، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح .





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