الخميس 2025-07-24 05:50 ص
 

كندا تدعو لاستئناف المساعدات بقيادة الأمم المتحدة في غزة فورا

شهداء ارتقوا إثر غارة إسرائيلية
شهداء ارتقوا إثر غارة إسرائيلية في غزة
 
الخميس، 24-07-2025 05:34 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الحكومة الكندية إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين وعمال الإغاثة في غزة غير مقبولة، ودعت إلى الاستئناف الفوري لعملية توزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الخارجية الكندية على إكس أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد موظفي منظمة الصحة العالمية ومرافقها، وقوافل مساعدات برنامج الأغذية العالمي، واستمرار قتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الغذاء والماء بشكل ملح، أمر غير مقبول".
 
 
gnews

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