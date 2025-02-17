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كهرباء غزة: ندعو المجتمع الدولي لتوفير احتياجاتنا العاجلة

كهرباء غزة
كهرباء غزة
الإثنين، 17-02-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   أكدت كهرباء غزة حاجتها العاجلة لمتطلبات صيانة شبكة الكهرباء لتوصيل التيار للمرافق الحيوية في القطاع.

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ودعت  المجتمع الدولي للتدخل من أجل توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء لدعم جهود الإغاثة.

 
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