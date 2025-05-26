كولومبيا تعين أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية

11:48 م

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الوكيل الإخباري- عيّنت كولومبيا خورخي إيفان أوسبينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية، وهو رئيس سابق لبلدية مدينة كالي ومقرب من الرئيس غوستافو بيترو، وفق ما أعلنت الخارجية الكولومبية الاثنين. اضافة اعلان





وكان الرئيس اليساري قد أعلن في أيار/مايو 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تنفذ "إبادة جماعية" في غزة.



كما أعلن قبل عام فتح سفارة كولومبية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.



ويأتي تعيين أوسبينا "سفيرا لدى حكومة دولة فلسطين" في أعقاب موافقة السلطات الفلسطينية في 5 أيار/مايو، وفق ما جاء في مرسوم وقعته وزيرة الخارجية لورا سارابيا في 22 أيار/مايو.



أوسبينا رئيس سابق لبلدية كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وانتمى إلى حركات يسارية، وهو ابن إيفان مارينو أوسبينا أحد قادة منظمة إم-19 المسلحة سابقا والتي كان الرئيس بيترو أيضا عضوا فيها.