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لأداء "السجود الملحمي" .. 678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 12:59 م
الوكيل الإخباري- اقتحم 678 مستوطنا يهوديا متطرفا، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وعند وعند أبوابه وعند حائط البراق الملاصق للأقصى من الجهة الغربية، حاملين "القرابين النباتية"، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي، إضافة إلى قيامهم بما يسمى بـ"السجود الملحمي".

وذكر شهود عيان ، أن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا أيضا رقصات وأغاني استفزازية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

بترا
 
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