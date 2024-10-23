لأداء "السجود الملحمي" .. 678 مستوطنا يهوديا يقتحمون الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وعند وعند أبوابه وعند حائط البراق الملاصق للأقصى من الجهة الغربية، حاملين "القرابين النباتية"، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي، إضافة إلى قيامهم بما يسمى بـ"السجود الملحمي".
وذكر شهود عيان ، أن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا أيضا رقصات وأغاني استفزازية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
بترا
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