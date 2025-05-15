لابيد: لا أعتقد أن لدى الحكومة الإسرائيلية القدرة على القضاء على حماس

الوكيل الإخباري- اعتبر يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الحكومة الحالية لا تملك القدرة على القضاء على حماس، واصفا الاتصالات بين حماس وواشنطن بأنها فشل لحكومة بنيامين نتنياهو.



وقال لابيد، "يجب القضاء على حماس ولكن لا أعتقد أن للحكومة القدرة على ذلك بسبب عدم وجود عدد كافٍ من القوات".

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وأضاف أن "القضاء على حماس يحتاج إلى سنوات لهذا السبب الأولوية هي إبرام صفقة تعيد المختطفين".



وشدد لابيد على ضرورة "إيجاد منطقة عازلة في غزة والسيطرة عليها"، مشيرا إلى "ضرورة بحث مسألة من سيدير القطاع".