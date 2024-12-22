لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى من غزة

وقال لابيد في مقابلة مع /هيئة البث الإسرائيلية/ الرسمية: "أتمنى ألا يحدث مثلما حدث في السابق عدة مرات، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وهو أنه كلما اقتربنا من صفقة وضعت حكومة نتنياهو شروطا جديدة وأحبطت العملية".
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