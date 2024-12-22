لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى من غزة

الوكيل الإخباري- اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، الحكومة الإسرائيلية بإحباط التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في غزة، وقال إن بنيامين نتنياهو "يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى بغزة وأمن إسرائيل".

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