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لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى من غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
يائير لابيد
الأحد، 22-12-2024 06:37 م

الوكيل الإخباري-   اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، الحكومة الإسرائيلية بإحباط التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في غزة، وقال إن بنيامين نتنياهو "يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى بغزة وأمن إسرائيل".

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وقال لابيد في مقابلة مع /هيئة البث الإسرائيلية/ الرسمية: "أتمنى ألا يحدث مثلما حدث في السابق عدة مرات، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وهو أنه كلما اقتربنا من صفقة وضعت حكومة نتنياهو شروطا جديدة وأحبطت العملية".

 
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