لازاريني: إسرائيل تشتري إعلانات "غوغل" للتشهير بـ"أونروا"

وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة "أونروا، اشترت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعلانات على "غوغل" لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها".
وأكّد، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".
وطالب بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".
وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة"، موضحا أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".
وفا
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