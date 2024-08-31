لازاريني: إسرائيل تشتري إعلانات "غوغل" للتشهير بـ"أونروا"

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، إنّ الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على منصة "غوغل" "للتشهير بالوكالة، ومنع المستخدمين من التبرع لها".

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وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة "أونروا، اشترت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعلانات على "غوغل" لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها".



وأكّد، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وطالب بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".



وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة"، موضحا أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".

وأكّد لازاريني "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مشيرا إلى أن "أونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".

وتعرضت "أونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.