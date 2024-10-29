لازاريني: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا لن تسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأونروا، اليوم الاثنين، إن تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد الأونروا هذا المساء وإنهاء الأونروا خدماتها لن يسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين.

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وقال لازرايني، في بيان صحفي اليوم، إن هذا "الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".



وأضاف أن القرار الإسرائيلي غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.