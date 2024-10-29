 
الثلاثاء 2024-10-29 01:52 ص
 

لازاريني: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا لن تسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين

لازاريني
لازاريني
الثلاثاء، 29-10-2024 12:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام لوكالة الأونروا، اليوم الاثنين، إن تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد الأونروا هذا المساء وإنهاء الأونروا خدماتها لن يسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين.

اضافة اعلان


وقال لازرايني، في بيان صحفي اليوم، إن هذا "الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".


وأضاف أن القرار الإسرائيلي غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.


وقال لازاريني "إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين"، مشيرا إلى أن "هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابا جماعيا.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال يحرق مدرسة الفاخورة التابعة لأونروا بمخيم جباليا

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

عربي ودولي وزير خارجية بريطانيا: قرارات إسرائيل ضد الأونروا خاطئة تماما

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

ارشيفية

عربي ودولي دول أوروبية تدين استهداف إسرائيل للأونروا

لازاريني

فلسطين لازاريني: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا لن تسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

البرتقال

طب وصحة هل البرتقال يزيد السعال؟



 


الأكثر مشاهدة