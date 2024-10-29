لازاريني: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا لن تسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين

وقال لازرايني، في بيان صحفي اليوم، إن هذا "الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وأضاف أن القرار الإسرائيلي غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وقال لازاريني "إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين"، مشيرا إلى أن "هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابا جماعيا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يحرق مدرسة الفاخورة التابعة لأونروا بمخيم جباليا
-
الاحتلال يعرقل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة
-
نتنياهو: لسنا أوهن من بيت العنكبوت
-
32 شهيدا في غزة منذ صباح اليوم
-
الاحتلال يغلق المقر الرئيسي لمطار بن غوريون
-
مستشفى العودة "شمال غزة" مهدد بالتوقف عن تقديم خدماته
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,020 شهيداً و101,110 مصاباً
-
إصابة الأسير مروان البرغوثي ورفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو