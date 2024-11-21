 
الخميس 2024-11-21 04:45 م
 

لازاريني: النظام المدني في غزة دمر تماما

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني
الخميس، 21-11-2024 03:42 م
الوكيل الإخباري-أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن النظام المدني في غزة دمر تماما، ولا يجد السكان ملاذا آمنا، وباتوا يبحثون عن أساسيات الحياة.اضافة اعلان


وقال لازاريني، عبر منصة "اكس"، إن 80 بالمئة من قطاع غزة هي مناطق عالية الخطورة، مشيرا إلى أن شمال غزة يرزح تحت وطأة حصار خانق، ولم يحصل الناس على مساعدات إنسانية منذ ما يزيد على 40 يوما.

وفا
 
gnews

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