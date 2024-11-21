لازاريني: النظام المدني في غزة دمر تماما

وقال لازاريني، عبر منصة "اكس"، إن 80 بالمئة من قطاع غزة هي مناطق عالية الخطورة، مشيرا إلى أن شمال غزة يرزح تحت وطأة حصار خانق، ولم يحصل الناس على مساعدات إنسانية منذ ما يزيد على 40 يوما.
وفا
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