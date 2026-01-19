لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

وأضاف لازاريني أنه في خضمّ ما يزيد عن عامين من الحرب، حرم أطفال غزة مرارا وتكرارا من اللقاحات الأساسية التي تحميهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في المخاطر الصحية التي تهدد حياتهم.
وأوضح أن فصل الشتاء القاسي، بما يحمله من برد شديد وأمطار غزيرة وفيضانات، يزيد من احتمالات تفشّي الأمراض، لا سيما في مراكز الإيواء المكتظة التي تعاني من تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في القطاع.
وشدّد المفوض العام على أن الأونروا تواصل العمل على إنقاذ الأرواح في غزة، رغم التحديات الإنسانية الهائلة والظروف الصعبة.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد برصاص الاحتلال في غزة
-
قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من نابلس
-
الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان
-
إسرائيل تطلق عملية أمنية واسعة في الخليل
-
الاحتلال يحتجز فلسطينيين داخل مسجد غرب رام الله
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
-
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في المنطقة الغربية من مدينة سلفيت
-
ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء