الإثنين 2026-01-19 06:15 م

لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن فرق الوكالة بدأت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وشركاء محليين، الجولة الثانية من حملة تحصين الأطفال دون سن الثالثة في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الخطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة.

اضافة اعلان


وأضاف لازاريني أنه في خضمّ ما يزيد عن عامين من الحرب، حرم أطفال غزة مرارا وتكرارا من اللقاحات الأساسية التي تحميهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في المخاطر الصحية التي تهدد حياتهم.


وأوضح أن فصل الشتاء القاسي، بما يحمله من برد شديد وأمطار غزيرة وفيضانات، يزيد من احتمالات تفشّي الأمراض، لا سيما في مراكز الإيواء المكتظة التي تعاني من تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في القطاع.


وشدّد المفوض العام على أن الأونروا تواصل العمل على إنقاذ الأرواح في غزة، رغم التحديات الإنسانية الهائلة والظروف الصعبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق النقد الدولي

أسواق ومال صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

ل

فلسطين لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ف

أخبار محلية مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

ا

أخبار محلية "المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار



 






الأكثر مشاهدة