لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن فرق الوكالة بدأت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وشركاء محليين، الجولة الثانية من حملة تحصين الأطفال دون سن الثالثة في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الخطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف لازاريني أنه في خضمّ ما يزيد عن عامين من الحرب، حرم أطفال غزة مرارا وتكرارا من اللقاحات الأساسية التي تحميهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في المخاطر الصحية التي تهدد حياتهم.



وأوضح أن فصل الشتاء القاسي، بما يحمله من برد شديد وأمطار غزيرة وفيضانات، يزيد من احتمالات تفشّي الأمراض، لا سيما في مراكز الإيواء المكتظة التي تعاني من تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في القطاع.