لازاريني: تخلص إسرائيل من "الأونروا" يفاقم مشكلة اللاجئين

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن تخلص إسرائيل من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بل قد يفاقم المشكلة.

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