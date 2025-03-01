لازاريني: تخلص إسرائيل من "الأونروا" يفاقم مشكلة اللاجئين

وأكد مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس "، أن الوكالة العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، إذ تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
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