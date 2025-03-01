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لازاريني: تخلص إسرائيل من "الأونروا" يفاقم مشكلة اللاجئين

الأونروا
الأونروا
السبت، 01-03-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن تخلص إسرائيل من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بل قد يفاقم المشكلة.

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وأكد مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس "، أن الوكالة العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، إذ تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

 
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