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لازاريني: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني (الأونروا)
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني (الأونروا)
 
الإثنين، 28-07-2025 10:43 م
الوكيل الإخباري-   أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، خلال "المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، أن "الحياة في غزة تُنتزع لحظة بلحظة"، في ظل المجازر والانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين، بما في ذلك الأطفال، والمجاعة المفتعلة التي تُفرض على السكان بأكملهم.اضافة اعلان


وقال لازاريني، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة أركانه بن ماجيكودونمي:"نشعر جميعًا بالذهول إزاء الفظائع التي تُبلّغ يوميًا... القتل العشوائي للمدنيين، والمجاعة، والتجويع الجماعي".

وأضاف:"قبل أيام، تحدثت افتراضيًا مع فريقي في غزة، ووصفوا الوضع هناك بقولهم: 'الناس لا أحياء ولا أموات – جثث تسير على الأرض'. موظفونا في الخطوط الأمامية بالكاد يحصلون على وجبة صغيرة واحدة في اليوم، ويُغمى عليهم من شدة الجوع أثناء العمل".

ولفت لازاريني النظر إلى أن التعب، والقلق، والعزلة التي يشعر بها طاقم الأونروا في غزة "تفوق الاحتمال"، مضيفًا:"كلمات الغضب والإدانة لم تعد كافية لوصف ما يحدث".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لفرض وقف إطلاق نار طال انتظاره، وعكس مسار المجاعة المتفاقمة، والإفراج عن جميع الرهائن.
 
 
gnews

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