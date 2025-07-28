لازاريني: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

وقال لازاريني، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة أركانه بن ماجيكودونمي:"نشعر جميعًا بالذهول إزاء الفظائع التي تُبلّغ يوميًا... القتل العشوائي للمدنيين، والمجاعة، والتجويع الجماعي".
وأضاف:"قبل أيام، تحدثت افتراضيًا مع فريقي في غزة، ووصفوا الوضع هناك بقولهم: 'الناس لا أحياء ولا أموات – جثث تسير على الأرض'. موظفونا في الخطوط الأمامية بالكاد يحصلون على وجبة صغيرة واحدة في اليوم، ويُغمى عليهم من شدة الجوع أثناء العمل".
ولفت لازاريني النظر إلى أن التعب، والقلق، والعزلة التي يشعر بها طاقم الأونروا في غزة "تفوق الاحتمال"، مضيفًا:"كلمات الغضب والإدانة لم تعد كافية لوصف ما يحدث".
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لفرض وقف إطلاق نار طال انتظاره، وعكس مسار المجاعة المتفاقمة، والإفراج عن جميع الرهائن.
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