لازاريني: نظام المساعدات في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع

11:35 ص

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الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركياً في غزة "هدر للموارد، وإلهاء عن الفظائع". اضافة اعلان





وأوضح لازاريني خلال كلمة له في اليابان: "أرى أنه هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع. لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، والأوساط الإنسانية في غزة، بما يشمل الأونروا، جاهزة. لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين."



وشدّد لازاريني على أن الوقت يداهم من أجل تجنّب المجاعة، لذا يجب السماح للمنظمات الإنسانية القيام بعملها المنقذ للحياة."



وتواجه آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأميركية في غزة انتقادات شديدة، إذ اعتبرتها منظمات إنسانية أنها لا تفي بمبادئ الحياد والاستقلال الإنساني.



فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات، أمس الثلاثاء، فوضى كبيرة بعد ساعات من بدء تشغيله.



وقالت مؤسسة "إغاثة غزة" المدعومة من الولايات المتحدة، إن عدد طالبي المساعدات في الموقع كان "في لحظة ما كبيراً جداً"، مما اضطر فريقها إلى التراجع للسماح بتوزيع آمن وتجنّب الإصابات.



وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حشوداً من الفلسطينيين اقتحمت أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في رفح، جنوب غزة... وقد تم تدمير موقع التوزيع واقتلاع السياج من مكانه."



وقد أسفرت الأحداث عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة العشرات، إثر اقتحام مركز توزيع مساعدات مدعوم أميركياً جنوبي قطاع غزة.



وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في جنيف، نقلاً عن معلومات من شركاء على الأرض: "أُصيب 47 شخصاً جراء إطلاق نار"، مضيفاً أن مطلق النار كان الجيش الإسرائيلي.



وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن مراكز توزيع المساعدات لم تُفتح صباحاً، بسبب ترتيبات تُجريها الشركة الأميركية المسؤولة، عقب أحداث الثلاثاء.