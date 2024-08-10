لبنان: القصف الممنهج دليل على استخفاف إسرائيلي بالقانون الدولي

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية اللبنانية ان القصف الممنهج وقتل الأطفال والمدنيين دليل على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.



وأضافت "ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين كلما تكثفت جهود وقف إطلاق النار يثبت نية إسرائيل إطالة الحرب".