 
السبت 2024-08-10 03:21 م
 
 

لبنان: القصف الممنهج دليل على استخفاف إسرائيلي بالقانون الدولي

لبنان
لبنان




 

السبت، 10-08-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية اللبنانية ان القصف الممنهج وقتل الأطفال والمدنيين دليل على استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي.


وأضافت "ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين كلما تكثفت جهود وقف إطلاق النار يثبت نية إسرائيل إطالة الحرب".


ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد لحماية الفلسطينيين بغزة ووضع حد للكارثة الإنسانية.

gnews

أحدث الأخبار

من فيضانات النيجر

عربي ودولي فيضانات النيجر تودي بحياة 94 شخصًا وتشرد الآلاف

ت

منوعات عناكب بحجم الجرذان تغزو بريطانيا

تركيا

فلسطين تركيا: إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية

فرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في ثلاث مناطق حدودية

عربي ودولي روسيا تواصل التصدي لتوغل أوكراني في أراضيها

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تصدر 172 قرار إتلاف وتحول 62 جهة مخالفة للنائب العام

غزة

فلسطين العراق يدين مجزرة الفجر ويطالب بموقف دولي وإسلامي حازم

ت

طب وصحة أطعمة تحسن عمل الدماغ

البنك المركزي الروسي

أسواق ومال التضخم في روسيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهراً





 


 



الأكثر مشاهدة