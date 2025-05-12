لبيد: المفاوضات المباشرة بين حماس وواشنطن فشل سياسي لإسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الأنباء عن مفاوضات مباشرة بين حركة حماس وواشنطن تعكس فشلا سياسيا فادحا لحكومة إسرائيل ومن يقف على رأسها. اضافة اعلان





وأضاف لبيد أن إطلاق سراح عيدان ألكسندر يجب أن يكون بداية لصفقة شاملة تعيد جميع المختطفين.