لبيد: تمر الأيام ونفقد المزيد من الرهائن وعلينا أن نعقد صفقة

وأضاف لبيد أن الحل الوحيد الذي تستطيع حكومة بنيامين نتنياهو القيام به هو الاستقالة، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر".
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