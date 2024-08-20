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لبيد: تمر الأيام ونفقد المزيد من الرهائن وعلينا أن نعقد صفقة

لبيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
الثلاثاء، 20-08-2024 01:16 م

الوكيل الإخباري- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تعليقا على انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين في غزة "تمر الأيام ونفقد المزيد من الرهائن، وعلينا أن نعقد صفقة الآن".

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وأضاف لبيد أن الحل الوحيد الذي تستطيع حكومة بنيامين نتنياهو القيام به هو الاستقالة، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر".

gnews

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