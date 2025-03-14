لبيد ينتقد تصريحات نتنياهو بشأن الشاباك

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الوكيل الإخباري- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) انحراف كامل عن المسار. اضافة اعلان





وأضاف لبيد أن تصريحات نتنياهو خطيرة وتقوض الجهاز الذي يحافظ على أمن الإسرائيليين، على حد تعبيره.



واتهم نتنياهو، الخميس، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بقيادته حملة لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الجهاز بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.