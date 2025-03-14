لبيد ينتقد تصريحات نتنياهو بشأن الشاباك

وأضاف لبيد أن تصريحات نتنياهو خطيرة وتقوض الجهاز الذي يحافظ على أمن الإسرائيليين، على حد تعبيره.
واتهم نتنياهو، الخميس، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بقيادته حملة لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الجهاز بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
-
أخبار متعلقة
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تراسل ترامب
-
وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي
-
بن غفير: يجب إقالة رئيس جهاز الشاباك فورا
-
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتطرد المصلين
-
أوتشا: إغلاق المعابر يؤثر على الاستجابة الأممية لمساعدة المحتاجين
-
100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
-
"أوتشا" يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والأدوية في غزة