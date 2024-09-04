لبيد يهاجم حكومة نتنياهو

الوكيل الإخباري- جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجومه على حكومة بنيامين نتنياهو اليوم، قائلا "ما دامت هذه الحكومة موجودة فإن الحرب ستستمر"، وأوضح أن "إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل أمنيا واقتصاديا وسياسيا".

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