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لبيد يهاجم حكومة نتنياهو

لبيد ونتنياهو
لبيد ونتنياهو
الأربعاء، 04-09-2024 11:57 ص

الوكيل الإخباري- جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجومه على حكومة بنيامين نتنياهو اليوم، قائلا "ما دامت هذه الحكومة موجودة فإن الحرب ستستمر"، وأوضح أن "إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل أمنيا واقتصاديا وسياسيا".

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وأضاف لبيد أن إسرائيل تحتاج إلى إنهاء هذه الحرب "بشروطها الخاصة وإتمام صفقة المختطفين وإغلاقها".

 
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