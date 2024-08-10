لجان المقاومة الفلسطينية تدعو للنفير ردا على مجزرة الفجر

الوكيل الإخباري- قالت لجان المقاومة في فلسطين "نداؤنا لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى النفير وتصعيد الثورة والمقاومة".



وبينت أن قتل النازحين في مدرسة التابعين تم بالأسلحة الأميركية التي أرسلت للجيش الصهيوني.



