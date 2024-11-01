لجنة أممية تعقد اجتماعا لمنع الإبادة الجماعية في فلسطين

وأكد المشاركون في الجلسة، أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء، أن تدعم بشكل كامل جميع تدابير المساءلة عن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا".
وقال رئيس اللجنة والممثل الدائم لدولة السنغال لدى الأمم المتحدة، شيخ نيانغ، إنه بعد أكثر من عام من الصراع المدمر،"شهدنا أحد أكثر الصراعات تدميرا في عصرنا"، مشيراً إلى أن هذا الصراع لم يجلب فقط معاناة كبرى للمدنيين الفلسطينيين، بل سلط الضوء على عجز الأنظمة متعددة الأطراف عن إنهاء هذه المأساة المروعة.
بترا
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