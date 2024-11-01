 
الجمعة 2024-11-01 12:19 م
 

لجنة أممية تعقد اجتماعا لمنع الإبادة الجماعية في فلسطين

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 09:12 ص
الوكيل الإخباري- نظمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جلسة إحاطة للدول الأعضاء الليلة الماضية، بعنوان "المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين".اضافة اعلان


وأكد المشاركون في الجلسة، أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء، أن تدعم بشكل كامل جميع تدابير المساءلة عن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا".

وقال رئيس اللجنة والممثل الدائم لدولة السنغال لدى الأمم المتحدة، شيخ نيانغ، إنه بعد أكثر من عام من الصراع المدمر،"شهدنا أحد أكثر الصراعات تدميرا في عصرنا"، مشيراً إلى أن هذا الصراع لم يجلب فقط معاناة كبرى للمدنيين الفلسطينيين، بل سلط الضوء على عجز الأنظمة متعددة الأطراف عن إنهاء هذه المأساة المروعة.

بترا
 
gnews

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