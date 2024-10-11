لجنة أممية: جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة

وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في عمان، أشارت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، إلى تدهور الرعاية الصحية في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية، والتي تمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في الصحة، مما يؤثر سلبًا على المدنيين، وخاصة الأطفال الذين يعانون من تبعات انهيار النظام الصحي.
وأكد التقرير تعرض العديد من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأطفال، لمعاملة قاسية ومنهجية، تتضمن التعذيب والعنف الجنسي، وهي أفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
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