لجنة أممية: جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة

الوكيل الإخباري- اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي، بتطبيق سياسة ممنهجة لتدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، وذلك من خلال هجمات متعمدة على العاملين والمرافق الطبية، مما يعد جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في عمان، أشارت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، إلى تدهور الرعاية الصحية في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية، والتي تمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في الصحة، مما يؤثر سلبًا على المدنيين، وخاصة الأطفال الذين يعانون من تبعات انهيار النظام الصحي.