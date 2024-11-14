 
الخميس 2024-11-14 06:23 م
 

لجنة أممية: ممارسات إسرائيل في غزة تتسق وخصائص الإبادة الجماعية

قصف على غزة
غزة
الخميس، 14-11-2024 05:14 م

الوكيل الإخباري-   خلصت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، متهمة إسرائيل بـ"استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب".

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وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أفادت اللجنة بأن سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، مشيرة إلى استهداف الفلسطينيين كجماعة وإلى الظروف المهددة للحياة المفروضة على الفلسطينيين في غزة، خلال الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

 
gnews

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