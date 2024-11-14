لجنة أممية: ممارسات إسرائيل في غزة تتسق وخصائص الإبادة الجماعية

الوكيل الإخباري- خلصت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، متهمة إسرائيل بـ"استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب".

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