لجنة أممية: ممارسات إسرائيل في غزة تتسق وخصائص الإبادة الجماعية

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أفادت اللجنة بأن سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، مشيرة إلى استهداف الفلسطينيين كجماعة وإلى الظروف المهددة للحياة المفروضة على الفلسطينيين في غزة، خلال الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
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