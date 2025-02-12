لجنة حماية الصحفيين: 85 صحفيا استشهدوا بحرب إسرائيل على غزة

الوكيل الإخباري- أفادت لجنة حماية الصحفيين ان 85 صحفيا استشهدوا في حرب إسرائيل على غزة جميعهم على أيدي الجيش الإسرائيلي.

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وأضافت ان 85 صحفيا استشهدوا في الحرب على غزة جميعهم بنيران الجيش الإسرائيلي 82 منهم فلسطينيون.