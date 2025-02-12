لجنة حماية الصحفيين: 85 صحفيا استشهدوا بحرب إسرائيل على غزة

وأضافت ان 85 صحفيا استشهدوا في الحرب على غزة جميعهم بنيران الجيش الإسرائيلي 82 منهم فلسطينيون.
وبينت ان الحرب في غزة تظهر تدهورا كبيرا في المعايير الدولية لحماية الصحفيين بمناطق النزاع.
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