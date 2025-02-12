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لجنة حماية الصحفيين: 85 صحفيا استشهدوا بحرب إسرائيل على غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 12-02-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري-   أفادت لجنة حماية الصحفيين ان 85 صحفيا استشهدوا في حرب إسرائيل على غزة جميعهم على أيدي الجيش الإسرائيلي.

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وأضافت ان 85 صحفيا استشهدوا في الحرب على غزة جميعهم بنيران الجيش الإسرائيلي 82 منهم فلسطينيون.


وبينت ان الحرب في غزة تظهر تدهورا كبيرا في المعايير الدولية لحماية الصحفيين بمناطق النزاع.

 
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