لجنة دولية: المجاعة تحدث أو على وشك الحدوث في شمال غزة

الوكيل الإخباري- أصدرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إنذارًا اليوم الجمعة، أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة".

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وقال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور، إن هناك احتمالًا قويًا بأن المجاعة "تحدث أو أنها وشيكة" في أجزاء من شمال غزة نتيجة للنزوح على نطاق واسع، وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى غزة، وتدمير البنية الأساسية والمرافق الصحية، والوضع الصعب المتعلق بعمل الأونروا.



وذكر باور أن برنامج الأغذية العالمي شهد "انخفاضًا كبيرًا في عدد الشاحنات التي تدخل غزة في أواخر تشرين الأول"، مشيرًا إلى أن 58 شاحنة فقط تدخل يوميًا، مقارنةً بنحو 200 شاحنة خلال الصيف، ومعظم الشاحنات التي دخلت كانت تحمل مساعدات إنسانية.



وأشار إلى أن انخفاض تدفقات المساعدات أدى إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية في شمال غزة خلال الأسابيع الماضية، حيث أصبحت الآن "أعلى بنحو عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع".

وأضاف أن هذا الإنذار بمثابة تذكير بأن "أعين العالم يجب أن تكون على غزة، وأن التحرك مطلوب الآن".

وشددت اللجنة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية - خلال أيام وليس أسابيع - من قبل جميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر في الصراع أو تلك التي تتمتع بنفوذ على سير الصراع، لمنع وقوع هذا الوضع الكارثي والتخفيف منه.